В Тюменской области ввели режим повышенной готовности

На территории Тюменской области ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать с 18 марта по 10 апреля.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса.

Приостанавливается проведение массовых мероприятий. На дистанционное обучение переходят все образовательные учреждения. Детсады не закрываются, но семьям рекомендуют по возможности оставлять детей дома.

Особые меры действуют для граждан, возвращающихся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.