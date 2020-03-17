В Подмосковье рекомендовали не водить детей в сады в период карантина

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Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рекомендовала жителям региона не водить детей в детские сады в период карантина.
В Подмосковье рекомендовали не водить детей в сады в период карантина
  • РИА Новости

«Что касается детских садов — тут мы настоятельно рекомендуем родителям дошкольников оставлять детей дома. Если этой возможности нет, то все наши детские сады работают, и ребёнка можно привести», — приводит телеканал «360» слова Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что для школьников во всех образовательных учреждениях обучение будет продолжаться с помощью специальных интернет-платформ.

Каклюгина подчеркнула, что это не каникулы, а режим самоизоляции, когда ребёнок должен находиться дома и по возможности гулять на улице. 

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о том, что Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение.

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