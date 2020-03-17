В Свердловской области зафиксирован один случай коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил об одном случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Екатеринбурге.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«На данный момент подтверждён лишь один случай заражения. Заболела девушка, которая прилетела из Италии. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, а люди, которые с ней контактировали, отправлены на карантин», — указал он.

По его словам, на 17 марта всего в Свердловской области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находились чуть больше 1,8 тыс. человек.

Ранее портал progorod43 писал, что губернатор Кировской области Игорь Васильев провёл заседание штаба по борьбе с распространением коронавируса.