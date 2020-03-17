Полиция установила водителя, сбившего вдову Любимова

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Сотрудники полиции установили личность водителя, который сбил вдову режиссёра Юрия Любимова в центре Москвы. Об этом информирует РИА Новости.
Полиция установила водителя, сбившего вдову Любимова
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили водителя иномарки», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по ст. 12.27 КоАП.

По данным полиции, вечером 16 марта на улице Пречистенке водитель Skoda совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, речь идёт о вдове Любимова.

Ранее вдова Юрия Любимова была доставлена в реанимацию после ДТП.

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