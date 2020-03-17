Полиция установила водителя, сбившего вдову Любимова
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- РИА Новости
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили водителя иномарки», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по ст. 12.27 КоАП.
По данным полиции, вечером 16 марта на улице Пречистенке водитель Skoda совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, речь идёт о вдове Любимова.
Ранее вдова Юрия Любимова была доставлена в реанимацию после ДТП.