Вдова Юрия Любимова госпитализирована в реанимацию после ДТП
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- РИА Новости
«Действительно, Каталин находится в НИИ им. Н.В. Склифосовского. Вчера вечером на пешеходном переходе на Пречистенке её сбил таксист и уехал», — приводит ТАСС слова директора Благотворительного фонда развития театрального искусства Ю.П. Любимова Елены Смирновой.
Отмечается, что у Любимовой сломаны рука и нога, она переведена в реанимацию. Угрозы её жизни нет.
Юрий Любимов скончался в возрасте 98 лет в 2014 году. Каталин Любимова собрала Фонд развития театрального искусства Ю.П. Любимова и стала его президентом.