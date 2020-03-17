Вдова Юрия Любимова госпитализирована в реанимацию после ДТП

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Вдова режиссёра Юрия Любимова Каталин Любимова госпитализирована после ДТП в реанимацию Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Вдова Юрия Любимова госпитализирована в реанимацию после ДТП
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Действительно, Каталин находится в НИИ им. Н.В. Склифосовского. Вчера вечером на пешеходном переходе на Пречистенке её сбил таксист и уехал», — приводит ТАСС слова директора Благотворительного фонда развития театрального искусства Ю.П. Любимова Елены Смирновой.

Отмечается, что у Любимовой сломаны рука и нога, она переведена в реанимацию. Угрозы её жизни нет.

Юрий Любимов скончался в возрасте 98 лет в 2014 году. Каталин Любимова собрала Фонд развития театрального искусства Ю.П. Любимова и стала его президентом.

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