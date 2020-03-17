В Московско-Тверской пассажирской компании рассказали о мерах борьбы с коронавирусом
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- РИА Новости
Как сообщает портал tverigrad.ru, кассирам на вокзалах регулярно измеряют температуру. Тех, у кого выявят признаки недомогания, отправляют по домам для вызова врача.
Отмечается, что в местах скопления пассажиров проводят регулярную уборку и обработку турникетов дезинфицирующими средствами.
На конечных станциях в вагонах электричек протирают поручни, а во время длительных стоянок проводят полную влажную уборку и обработку салона.
Ранее власти Москвы сообщали, что городской общественный транспорт проходит ежедневную дезинфекцию с целью недопущения распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции COVID-19.