В Московско-Тверской пассажирской компании рассказали о мерах борьбы с коронавирусом

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании рассказали о мерах профилактики коронавируса.

Как сообщает портал tverigrad.ru, кассирам на вокзалах регулярно измеряют температуру. Тех, у кого выявят признаки недомогания, отправляют по домам для вызова врача.

Отмечается, что в местах скопления пассажиров проводят регулярную уборку и обработку турникетов дезинфицирующими средствами.

На конечных станциях в вагонах электричек протирают поручни, а во время длительных стоянок проводят полную влажную уборку и обработку салона.

Ранее власти Москвы сообщали, что городской общественный транспорт проходит ежедневную дезинфекцию с целью недопущения распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции COVID-19.