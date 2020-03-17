Кафе и ресторанам Москвы предписали изменить расстановку столов из-за ситуации с коронавирусом

Кафе и ресторанам Москвы предписали изменить расстановку столов в связи с ситуацией с коронавирусом.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на распоряжение мэрии «Превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан в организациях общественного питания».

«Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее одного метра. Барам, кафе, ресторанам, иным предприятиям общественного питания и досугового характера, предусматривающим тесное размещение посетителей, организовать работу таким образом, чтобы обеспечить расстояние между посетителями не менее одного метра», — говорится в документе.

Кроме того, требуется обеспечить допуск посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами.

Кроме того, сотрудники должны обслуживать только посетителей без простудных и респираторных заболеваний.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН назвал самые уязвимые страны на фоне ситуации с коронавирусом.