Путин посетит Крым

Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит с рабочей поездкой Крым, сообщает ТАСС.

На полуострове Путин встретится с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.

Глава государства также вручит государственные награды строителям Крымского моста и проведёт встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Ранее сообщалось, что Путин наградил за заслуги при строительстве Крымского моста предпринимателя Аркадия Ротенберга и монтажника одного из филиалов ПАО «Мостотрест» Николая Зайкова. Глава государства присвоил им звание Героя Труда России.