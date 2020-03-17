Путин посетит Крым

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Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит с рабочей поездкой Крым, сообщает ТАСС.
Путин посетит Крым
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

На полуострове Путин встретится с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.

Глава государства также вручит государственные награды строителям Крымского моста и проведёт встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Ранее сообщалось, что Путин наградил за заслуги при строительстве Крымского моста предпринимателя Аркадия Ротенберга и монтажника одного из филиалов ПАО «Мостотрест» Николая Зайкова. Глава государства присвоил им звание Героя Труда России.

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