Медики Подмосковья получат премии за борьбу с коронавирусом

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал премии всем медицинским работникам региона, которые заняты тестированием или лечением людей с COVID-19.
Медики Подмосковья получат премии за борьбу с коронавирусом
  • © Robert Michael/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, это коснётся тех, кто делает тесты в аэропортах, диагностирует или лечит заразившихся коронавирусом.

«Мы приняли решение дополнительно выплачивать средства», — заявил Воробьёв.

Он подчеркнул, что медики получат доплаты за уже сделанную работу и за текущий период.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал исследование учёных из детского медицинского центра в Гуанчжоу, посвящённое коронавирусу и опубликованное в Nature Medicine.

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