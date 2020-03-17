Медики Подмосковья получат премии за борьбу с коронавирусом
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Об этом сообщает телеканал «360».
По его словам, это коснётся тех, кто делает тесты в аэропортах, диагностирует или лечит заразившихся коронавирусом.
«Мы приняли решение дополнительно выплачивать средства», — заявил Воробьёв.
Он подчеркнул, что медики получат доплаты за уже сделанную работу и за текущий период.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал исследование учёных из детского медицинского центра в Гуанчжоу, посвящённое коронавирусу и опубликованное в Nature Medicine.