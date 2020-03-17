Онищенко прокомментировал исследование о коронавирусе у детей

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал исследование учёных из детского медицинского центра в Гуанчжоу, посвящённое коронавирусу и опубликованное в Nature Medicine.
Онищенко прокомментировал исследование о коронавирусе у детей
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что это серьёзное издание, а само исследование — прикладное.

«Объективные данные, которые получены по репрезентативной популяции заболевших: порядка 7 — 8% заболеваний протекают в тяжёлой форме, и в основном они локализуются в возрастной когорте 70 лет и выше. Все остальные случаи — более 90% — это лёгкие и средней тяжести формы», — заявил Онищенко.

По его словам, ещё одно наблюдение — то, что среди заболевших во всех странах очень мало детей.

Ранее сообщалось, что учёные обследовали 745 детей в возрасте от двух месяцев до 15 лет, контактировавших с заражёнными коронавирусом. Инфекцию выявили только у десяти из них. По словам специалистов, ни у одного из заболевших детей не было тяжёлых симптомов и осложнений в виде пневмонии.

3 марта Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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