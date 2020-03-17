Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
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  • globallookpress.com

Согласно документу, руководители регионов должны обеспечить проведение лабораторного обследования всех вернувшихся из европейских государств или прибывших из них транзитом.

Также проверка коснётся лиц, прибывших в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления простудных заболеваний.

Постановление действует на всей территории России, за исключением Москвы.

Ранее правительство временно ограничило въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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