Мособлсуд вынес приговор «перуанскому целителю» по делу о наркотиках

Московский областной суд 17 марта вынес приговор российско-перуанскому «целителю и знахарю» Даниэлю Диасу-Струкову, который обвинялся в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков растительного происхождения.

Суд оправдал Диаса-Струкова по делу о контрабанде, так как ранее присяжные сочли обвинение в этой части недоказанным.

По обвинению в покушении на сбыт наркотиков он приговорён к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Адвокат «целителя» Андрей Смирнов заявил, что считает приговор излишне строгим.

«Суд упомянул в приговоре, что речь идёт о культурных различиях между коренными народами Перу, которые представляет Диас-Струков, и мне представляется, что можно было учесть эти различия. Ранее по аналогичному делу шамана из Бразилии в апелляционной инстанции срок наказания был существенно снижен, до трёх лет лишения свободы», — отметил защитник.

Он добавил, что решение об обжаловании приговора пока не принято, но краткая жалоба будет подана.

«Решение об обжаловании примем в зависимости от пожеланий Диаса», — уточнил защитник, отметив, что у подсудимого есть несовершеннолетний ребёнок, мать, страдающая от онкологического заболевания, и престарелый отец, нуждающиеся в заботе.

Ранее в ОНК Москвы сообщили, что находившийся в СИЗО Диас-Струков был помещен в карцер в связи с обнаружением в его камере мобильного телефона.