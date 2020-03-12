В ОНК рассказали о содержании «перуанского целителя» в карцере СИЗО

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RT
Члены ОНК Москвы навестили в СИЗО №12 российско-перуанского «целителя и знахаря» Даниэля Диаса-Струкова, частично оправданного присяжными по делу о контрабанде и покушении на сбыт наркотиков.
В ОНК рассказали о содержании «перуанского целителя» в карцере СИЗО
  • © Табылды Кадырбеков
  • РИА Новости

«Диас-Струков на условия в карцере не жалуется, просил передать всем, кто беспокоится о нём, что жив-здоров, врач следит за его состоянием здоровья, даже выдаёт горчичники, чтобы ноги не мёрзли», — сообщил RT ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

По его словам, Диас-Струков рассказал, что в карцере изучает своё уголовное дело и выполняет спортивные упражнения, а также молится «всеобщему создателю».

«Как «целитель и знахарь» Даниэль дал рекомендации по спасению от коронавируса. Чтобы не заразиться им, Диас-Струков советует просто не думать об этом вирусе. Он считает, что те, кто думает о нём, притягивают к себе негативную информацию и клетки коронавируса», — добавил Мельников.

Правозащитник также рассказал, что Диас-Струков намерен обжаловать приговор, если суд согласится с гособвинителем, который ранее запросил для него более девяти лет лишения свободы.

27 февраля в ОНК сообщили, что Диаса-Струкова наказали 15 сутками карцера после обнаружения в камере мобильного телефона

Диас-Струков находится в СИЗО на протяжении трёх лет. Присяжные оправдали его по обвинению в контрабанде наркотиков, но признали виновным в покушении на их сбыт. 

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