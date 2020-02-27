В ОНК рассказали о помещении в карцер «перуанского целителя»

Российско-перуанского «целителя и знахаря» Даниэля Диаса-Струкова, частично оправданного присяжными по делу о контрабанде и покушении на сбыт наркотиков, наказали 15 сутками карцера после обнаружения в камере мобильного телефона. Об этом он сообщил специальному корреспонденту RT, члену ОНК Борису Клину, который посетил его в СИЗО.

В девятиместной камере, где содержится фигурант, 31 января был обнаружен мобильный телефон, который запрещено иметь в СИЗО.

Члены ОНК посетили Диаса-Струкова, когда он собирал тёплые вещи для карцера. Мужчина заявил, что телефон принадлежал не ему.

«Он не мой, и я даже дежурным по камере не был, меня попросили расписаться в протоколе изъятия, я расписался, и вот — 15 суток (в карцере. — RT)», — заявил он.

Диас-Струков также показал членам ОНК документы, подтверждающие наличие у него серьёзного заболевания, и заявил, что нуждается в операции.

В администрации изолятора заявили, что телефон принадлежал именно Диасу-Струкову. Врачи не нашли препятствий для содержания его в карцере.

В СИЗО добавили, что Диас-Струков не первый раз нарушает правила. Его уже отправляли в штрафной изолятор и объявляли ему выговор.

Диас-Струков находится в СИЗО на протяжении трёх лет. Присяжные оправдали его по обвинению в контрабанде наркотиков, но признали виновным в покушении на их сбыт. Мособлсуд, как ожидается, вынесет приговор по его делу 6 марта.