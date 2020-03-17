Росавиация предупредила об угрозе коронавируса безопасности полётов

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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 может негативно отразиться на безопасности полётов в связи с невозможностью пользоваться зарубежными тренировочными центрами и проблемой с доставкой необходимых запчастей.
Росавиация предупредила об угрозе коронавируса безопасности полётов
  • Pixabay

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя Росавиации Александра Нерадько.

«Коронавирусная инфекция может напрямую отразиться и на безопасности полётов в связи с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров», — сказал он.

По его словам, необходимо немедленно начать подготовку к решению этой проблемы.

Нерадько отметил, что ситуация с коронавирусом «повлияет и на доставку запасных частей», а также приведёт к сокращению пассажироперевозок и грузоперевозок.

Также в Росавиации предупредили о рисках банкротства ряда российских авиакомпаний из-за коронавируса.

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