Росавиация предупредила об угрозе коронавируса безопасности полётов
- Pixabay
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя Росавиации Александра Нерадько.
«Коронавирусная инфекция может напрямую отразиться и на безопасности полётов в связи с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров», — сказал он.
По его словам, необходимо немедленно начать подготовку к решению этой проблемы.
Нерадько отметил, что ситуация с коронавирусом «повлияет и на доставку запасных частей», а также приведёт к сокращению пассажироперевозок и грузоперевозок.
Также в Росавиации предупредили о рисках банкротства ряда российских авиакомпаний из-за коронавируса.