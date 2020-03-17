Железнодорожное сообщение России с Финляндией останавливается

Короткая ссылка
Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией будет прервано с 19 марта до 13 апреля.
Железнодорожное сообщение России с Финляндией останавливается
  • © Игорь Самойлов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора железных дорог Финляндии VR.

Отмечается, что поезда Allegro из Хельсинки в Санкт-Петербург и «Лев Толстой» в Москву работают таким образом, чтобы обеспечить возвращение финских и российских пассажиров в их родные страны через границу.

Уточняется, что граница между Финляндией и Россией будет закрыта для пассажирских перевозок как минимум до 13 апреля и не затронет грузовые перевозки.

Накануне президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить