Железнодорожное сообщение России с Финляндией останавливается

Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией будет прервано с 19 марта до 13 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора железных дорог Финляндии VR.

Отмечается, что поезда Allegro из Хельсинки в Санкт-Петербург и «Лев Толстой» в Москву работают таким образом, чтобы обеспечить возвращение финских и российских пассажиров в их родные страны через границу.

Уточняется, что граница между Финляндией и Россией будет закрыта для пассажирских перевозок как минимум до 13 апреля и не затронет грузовые перевозки.

Накануне президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.