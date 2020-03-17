Железнодорожное сообщение России с Финляндией останавливается
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора железных дорог Финляндии VR.
Отмечается, что поезда Allegro из Хельсинки в Санкт-Петербург и «Лев Толстой» в Москву работают таким образом, чтобы обеспечить возвращение финских и российских пассажиров в их родные страны через границу.
Уточняется, что граница между Финляндией и Россией будет закрыта для пассажирских перевозок как минимум до 13 апреля и не затронет грузовые перевозки.
Накануне президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.