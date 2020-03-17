В Крыму заявили о введении режима повышенной готовности

Короткая ссылка
Председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил о введении режима повышенной готовности для всех органов управления с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
В Крыму заявили о введении режима повышенной готовности
  • РИА Новости

«На период действия режима запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Школы, детские сады, магазины, больницы и поликлиники продолжат работать в штатном режиме, при этом, безусловно, следует уделять повышенное внимание гигиене и санитарии, дополнительным мерам предосторожности», — цитирует слова Гоцанюка РИА Новости Крым.

Он также добавил, что решение о проведении массовых мероприятий, приуроченных ко Дню воссоединения Крыма с Россией, пока не принято.

Гоцанюк напомнил, что на данный момент в Крыму не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-2019.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить