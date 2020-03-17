В Крыму заявили о введении режима повышенной готовности

Председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил о введении режима повышенной готовности для всех органов управления с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

«На период действия режима запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Школы, детские сады, магазины, больницы и поликлиники продолжат работать в штатном режиме, при этом, безусловно, следует уделять повышенное внимание гигиене и санитарии, дополнительным мерам предосторожности», — цитирует слова Гоцанюка РИА Новости Крым.

Он также добавил, что решение о проведении массовых мероприятий, приуроченных ко Дню воссоединения Крыма с Россией, пока не принято.

Гоцанюк напомнил, что на данный момент в Крыму не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-2019.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.