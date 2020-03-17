Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука

Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука за нападение на посольство России в Киеве.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

3 декабря 2019 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Мосийчуку в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году.

Отмечается, что у следствия есть неопровержимые доказательства участия бывшего депутата в нападении на посольство.

По данным ведомства, к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения Российской Федерации были привлечены и другие украинские парламентарии.

В марте 2016 года группа неизвестных напала на посольство Российской Федерации в Киеве. В ночь на 6 марта они с бейсбольными битами атаковали припаркованные рядом с дипломатическим зданием автомобили.