СК России заочно предъявил обвинение экс-депутату Рады
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск», — говорится в заявлении.
Отмечается, что у следствия есть неопровержимые доказательства участия бывшего депутата в нападении на посольство.
«К уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения Российской Федерации привлечены и другие депутаты Украины — Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский», — добавили в ведомстве.
В марте 2016 года группа неизвестных напала на посольство Российской Федерации в Киеве.