СК России заочно предъявил обвинение экс-депутату Рады

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему депутату Верховной рады Игорю Мосийчуку в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году.
СК России заочно предъявил обвинение экс-депутату Рады
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск», — говорится в заявлении.

Отмечается, что у следствия есть неопровержимые доказательства участия бывшего депутата в нападении на посольство.

«К уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения Российской Федерации привлечены и другие депутаты Украины — Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский», — добавили в ведомстве.

В марте 2016 года группа неизвестных напала на посольство Российской Федерации в Киеве.

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