В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда
- РИА Новости
«Четыре человека в Екатеринбурге категорически отказались от госпитализации, вчера состоялись судебные заседания. Сегодня приставы поедут их госпитализировать», — цитирует Интерфакс главу ведомства.
По его словам, в больницу будут помещены две мамы с дочерьми.
Всего под медицинским наблюдением в Свердловской области находятся 422 человека, в том числе 357 россиян и семь граждан Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что первые тесты на коронавирус участников турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге дали отрицательный результат.
Турнир претендентов проходит в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.
В конце февраля из больницы имени Боткина в Петербурге самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. Ещё двух пациенток суд постановил принудительно вернуть на карантин.