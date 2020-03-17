В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

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В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.
В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда
  • РИА Новости

«Четыре человека в Екатеринбурге категорически отказались от госпитализации, вчера состоялись судебные заседания. Сегодня приставы поедут их госпитализировать», — цитирует Интерфакс главу ведомства.

По его словам, в больницу будут помещены две мамы с дочерьми.

Всего под медицинским наблюдением в Свердловской области находятся 422 человека, в том числе 357 россиян и семь граждан Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что первые тесты на коронавирус участников турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге дали отрицательный результат.

Турнир претендентов проходит в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

В конце февраля из больницы имени Боткина в Петербурге самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. Ещё двух пациенток суд постановил принудительно вернуть на карантин.

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