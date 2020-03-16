В Татарстане вынесли приговор по делу об истязании приёмных детей

Верховный суд Татарстана завершил оглашение приговора по делу об истязании четырёх приёмных детей и смерти одной из воспитанниц.

Об этом сообщает «Реальное время».

Роман Григорьев получил 19 лет в колонии строгого режима, его жена Элла — семь лет в колонии общего режима. Коллегия присяжных признала супругов виновными в побоях и издевательствах над детьми, а также в их ненадлежащем воспитании.

Григорьевы вину не признали.

В августе 2018 года в деревне Горка скончалась приёмная дочь Григорьевых. Эксперты обнаружили следы побоев и черепно-мозговую травму у погибшей. По словам остальных детей, мужчина, в частности, заставил их есть упаковки от выпитого без разрешения сока, а женщина приставляла им нож к горлу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.