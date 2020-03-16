Колокольцев посетил Ставропольский край в рамках рабочей поездки

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Ставропольский край в рамках рабочей поездки.
Колокольцев посетил Ставропольский край в рамках рабочей поездки
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на МВД Медиа.

В Пятигорске Колокольцев провёл совещание с руководством и личным составом городского отдела внутренних дел. Он заслушал доклады и поставил задачи по отдельным направлениям служебной деятельности.

Кроме того, министр посетил ведомственный музей и возложил цветы к мемориалу «Огонь вечной Славы».

В феврале сообщалось, что Колокольцев выступил на Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Швеции.

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