Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Ставропольский край в рамках рабочей поездки.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на МВД Медиа.

В Пятигорске Колокольцев провёл совещание с руководством и личным составом городского отдела внутренних дел. Он заслушал доклады и поставил задачи по отдельным направлениям служебной деятельности.

Кроме того, министр посетил ведомственный музей и возложил цветы к мемориалу «Огонь вечной Славы».

В феврале сообщалось, что Колокольцев выступил на Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Швеции.