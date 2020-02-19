Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил на Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Швеции.

«Россия рассматривает повышение безопасности дорожного движения в качестве одного из приоритетов государственной политики, важного фактора устойчивого социально-экономического и демографического развития», — заявил он.

По его словам, Москва традиционно придаёт большое значение международному сотрудничеству в данной сфере.

Как отметил Колокольцев, 2020-й год — особенный и во многом поворотный. В частности, подходит к концу время, отведённое пять лет назад для достижения предусмотренной целями устойчивого развития задачи по снижению вдвое смертности и травматизма от ДТП. Также завершается первое в истории десятилетие действий ООН по дорожной безопасности.

«За последние годы сделано немало для улучшения дорожной безопасности в мире. Создан и заработал Целевой фонд по безопасности дорожного движения ООН, одним из крупнейших доноров которого мы рады являться», — сказал министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что в абсолютных величинах смертность от ДТП в мире по-прежнему растёт, и это означает, что перед международным сообществом встаёт вопрос о том, какие дополнительные усилия нужно приложить для изменения ситуации.

«Приветствуем пути решения данной проблемы, предложенные в принимаемой сегодня Стокгольмской декларации, и поддерживаем этот документ», — сообщил Колокольцев.

Он также заявил, что Россия готова делиться наработками в вопросах снижения смертности и травматизма от ДТП и укреплять международное сотрудничество в данном направлении.

Ранее сообщалось, что МВД работает над приложением для записи нарушений ПДД.