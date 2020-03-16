Эксперт прокомментировал создание антикризисного фонда в России

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал создание антикризисного фонда.
Эксперт прокомментировал создание антикризисного фонда в России
  • © Алессандро Рота
  • РИА Новости

«В первую очередь сократилось число авиаперелётов между странами, границы закрыты на карантин, а туристы, опасаясь за своё здоровье, отказываются от путёвок», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, чтобы помочь компаниям и не допустить сокращения числа рабочих мест, принято решение о создании антикризисного фонда.

Как отметил Сигал, тем, кто пострадал из-за коронавируса, оплатят больничные.

Кроме того, будет идти мониторинг рынков труда.

«Эти меры позволят стабилизировать экономику в сложный период», — добавил он.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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