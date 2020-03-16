Эксперт рассказала о подготовительной работе по поправкам в Конституцию

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ольга Амельченкова рассказала о подготовительной работе.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Каждый день в рабочую группу поступало всё больше и больше предложений. Кроме того, представители рабочей группы выезжали в регионы и собирали предложения из субъектов России, от общественников», — заявила Амельченкова на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.

По её словам, к процессу подключили не только юристов, но и представителей крупных общественных организаций.

Как отметила Амельченкова, предложения или включены в текст поправок, или оставлены в работе, поскольку важно, чтобы любые идеи были услышаны.

«Возможно, мы дальше будем их предлагать профильным комитетам, чтобы те рассмотрели вопрос о дополнительных поправках или о других нормативных актах», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.