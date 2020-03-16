Голикова заявила о запасе лекарств в больницах для больных COVID-19

Во всех медицинских учреждениях России создан необходимый запас лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также есть неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Во всех медицинских организациях сегодня создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты», — цитирует её в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса РИА Новости.

Кроме того, по словам Голиковой, медицинскую помощь пациентам с COVID-19 готовы оказать около 6 тыс. инфекционистов, почти 2 тыс. пульмонологов и более 18 тыс. медсестёр.

«При необходимости предусмотрена возможность задействовать студентов медицинских вузов и колледжей», — добавила она.

При этом каждая медицинская организация получила рекомендации и алгоритмы действий по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Ранее Голикова заявила, что Россия в сутки производит до 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.

По последним данным, в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.