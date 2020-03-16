В Екатеринбурге завели дело по факту смерти пациентки в больничном коридоре

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки в больничном коридоре.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Проводится медэкспертиза. Следователи беседуют с родственниками пациентки, а также с медработниками.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы обратился муж пациентки. Он утверждал, что жену госпитализировали с острым панкреатитом, а на вторые сутки якобы перевели из палаты в коридор, поскольку она громко кричала.

URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку по факту смерти пациентки в больнице.