В Екатеринбурге завели дело по факту смерти пациентки в больничном коридоре
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.
Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Проводится медэкспертиза. Следователи беседуют с родственниками пациентки, а также с медработниками.
Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы обратился муж пациентки. Он утверждал, что жену госпитализировали с острым панкреатитом, а на вторые сутки якобы перевели из палаты в коридор, поскольку она громко кричала.
URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку по факту смерти пациентки в больнице.