В Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти пациентки больницы

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В Екатеринбурге прокуратура и следователи проверяют обстоятельства смерти пациентки городской больницы №20.
В Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти пациентки больницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В правоохранительные органы обратился муж пациентки. Он утверждает, что жену госпитализировали с острым панкреатитом, а на вторые сутки её якобы перевели из палаты в коридор, поскольку она громко кричала.

«Смерть была внезапной. Из-за чего, мы можем только предполагать, потому что патологоанатомическое вскрытие у нас не проводилось», — заявил заместитель главного врача Юрий Истомин.

По его словам, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку по факту смерти пациентки в больнице.

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