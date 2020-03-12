В Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти пациентки больницы

В Екатеринбурге прокуратура и следователи проверяют обстоятельства смерти пациентки городской больницы №20.

Об этом сообщает ОТР.

В правоохранительные органы обратился муж пациентки. Он утверждает, что жену госпитализировали с острым панкреатитом, а на вторые сутки её якобы перевели из палаты в коридор, поскольку она громко кричала.

«Смерть была внезапной. Из-за чего, мы можем только предполагать, потому что патологоанатомическое вскрытие у нас не проводилось», — заявил заместитель главного врача Юрий Истомин.

По его словам, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку по факту смерти пациентки в больнице.