В России рекомендовали ограничить продажи билетов в кинотеатры

Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендовала ограничить продажи билетов на сеансы до 100—150 на один кинозал.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации, кассирам рекомендуется предлагать зрителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа.

Кроме того, ассоциация рекомендует разместить в местах массового пребывания зрителей антибактериальные гели и салфетки, а также увеличить интервалы между сеансами до 30 минут для проветривания и дезинфекции помещения.

«Все действия сотрудников кинотеатров должны быть продиктованы реальной заботой о безопасности и здоровье наших кинозрителей, и наши зрители должны ощущать эти меры именно как нашу искреннюю заботу, а не как формальное исполнение предписаний», — отметили в ассоциации.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве покажут мультфильмы режиссёра Юрия Бутырина.