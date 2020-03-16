В Курганской области введён режим повышенной готовности

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В Курганской области принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом.
В Курганской области введён режим повышенной готовности
  • © Waltraud Grubitzsch/ZB
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«В целом на территории Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная», — сказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов.

По его словам, заболеваемость ОРВИ на данный момент ниже эпидемиологического порога на 5,5%. Наблюдается небольшой темп прироста по заболеваемости школьников.

Случаев заболевания коронавирусом на территории региона нет.

«Под особым контролем находятся лица, которые прибывают из регионов, где выявлены заболевания коронавирусной инфекцией. Все они берутся под медицинское наблюдение, у них проводится забор анализов, лабораторные исследования», — уточнила директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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