В Самарской области вводят режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Самарской области решили ввести с 16 марта режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Дмитрия Азарова.

«В регионе вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В понедельник, 16 марта, в ходе оперативного совещания губернатор Дмитрий Азаров заслушал доклады о готовности соответствующего постановления», — указывается в заявлении.

По данным пресс-службы, постановление будет подписано по итогам совещания, после чего вступит в силу.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил о введении режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.