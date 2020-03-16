В Самарской области вводят режим повышенной готовности из-за COVID-19

Короткая ссылка
В Самарской области решили ввести с 16 марта режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Самарской области вводят режим повышенной готовности из-за COVID-19
  • © Robert Michael/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Дмитрия Азарова.

«В регионе вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В понедельник, 16 марта, в ходе оперативного совещания губернатор Дмитрий Азаров заслушал доклады о готовности соответствующего постановления», — указывается в заявлении.

По данным пресс-службы, постановление будет подписано по итогам совещания, после чего вступит в силу.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил о введении режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить