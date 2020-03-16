В Самарской области вводят режим повышенной готовности из-за COVID-19
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Дмитрия Азарова.
«В регионе вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В понедельник, 16 марта, в ходе оперативного совещания губернатор Дмитрий Азаров заслушал доклады о готовности соответствующего постановления», — указывается в заявлении.
По данным пресс-службы, постановление будет подписано по итогам совещания, после чего вступит в силу.
Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил о введении режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.