В Туве вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал на заседании регионального правительства.
«Ввести на территории Республики Тыва режим функционирования «повышенная готовность»... с 17 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года», — сказал Кара-оол.
Вместе с тем глава региона уточнил, что в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией режим может быть продлён либо отменён досрочно.
Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России увеличилось до 63.
3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.