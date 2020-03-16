В Туве вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил о введении режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
В Туве вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал на заседании регионального правительства.

«Ввести на территории Республики Тыва режим функционирования «повышенная готовность»... с 17 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года», — сказал Кара-оол.

Вместе с тем глава региона уточнил, что в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией режим может быть продлён либо отменён досрочно.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России увеличилось до 63.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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