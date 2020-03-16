В МЧС заявили о ликвидации всех природных пожаров в России
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- РИА Новости
«На данный момент все природные пожары потушены», — цитирует заявление представителя ведомства РИА Новости.
Уточняется, что на прошлой неделе природные пожары возникали на территории шести регионов Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.
«Наиболее сложная обстановка складывалась в Карачаево-Черкесской Республике и Краснодарском крае», — сказал собеседник.
Ранее руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко объявил о начале в некоторых регионах России пожароопасного сезона.