В МЧС заявили о ликвидации всех природных пожаров в России

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В пресс-службе МЧС России сообщили, что все действовавшие на российской территории очаги природных пожаров потушены.
В МЧС заявили о ликвидации всех природных пожаров в России
  • © Сергей Строителев
  • РИА Новости

«На данный момент все природные пожары потушены», — цитирует заявление представителя ведомства РИА Новости.

Уточняется, что на прошлой неделе природные пожары возникали на территории шести регионов Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.

«Наиболее сложная обстановка складывалась в Карачаево-Черкесской Республике и Краснодарском крае», — сказал собеседник.

Ранее руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко объявил о начале в некоторых регионах России пожароопасного сезона.

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