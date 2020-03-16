Эксперт оценил возможность кораблей НАТО вести разведку у Крыма

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Военный эксперт Александр Жилин прокомментировал сообщения о том, что российские средства радиоэлектронной борьбы мешают кораблям НАТО вести разведку у берегов Крыма.
Эксперт оценил возможность кораблей НАТО вести разведку у Крыма
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Нам в акватории Чёрного моря перманентно устраивают точки напряжённости. Посмотрите, что происходит: на западных границах учения, в Чёрное море заходят какие-то корабли», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщения о том, что корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Чёрном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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