В Госдуме оценили возможность кораблей НАТО вести разведку у Крыма

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщения о том, что корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Чёрном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В Госдуме оценили возможность кораблей НАТО вести разведку у Крыма
  • РИА Новости

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, средства РЭБ делают неработоспособной не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей, в результате чего те показывают ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы.

По словам Швыткина, попытки разведывательной деятельности со стороны ВМС блока НАТО продолжаются под предлогом проведения различных учений в Чёрном море в рамках международных конвенций. Однако в реальности идёт реальная разведка у берегов Крыма.

«Конечно, та группировка, которая была сформирована в Крыму, позволяет и выявлять, и пресекать, и при необходимости отражать различные действия стран блока НАТО. Поэтому там активно работают не только средства радиоэлектронной борьбы. РЭБ — одна из вспомогательных систем. Есть и другие средства, в том числе для поражения вражеских целей при попытке возможной агрессии», — пояснил в разговоре с ФАН Швыткин.

Ранее в Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю. В течение недели разведку у границ России вели 32 иностранных летательных аппарата. Как уточняется, «дежурными по ПВО силами нарушения госграницы России не допущено».

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