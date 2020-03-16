«Аэрофлот» получил несколько тысяч заявок на возврат средств за билеты

Авиакомпания «Аэрофлот» зафиксировала несколько тысяч обращений по возврату средств за вынужденно отменённые авиарейсы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя авиакомпании Михаила Дёмина.

«В настоящий момент в обработке несколько тысяч обращений в связи с возвратом средств по вынужденно отменённым рейсам», — заявил он.

По его словам, осуществляются срочные возвраты средств.

При этом в то же время контакт-центр и офисы заняты перебронированием билетов для срочного возврата граждан из стран, с которыми было прекращено авиасообщение. Он напомнил, что для таких целей авиакомпания организовывает в течение ближайших дней спецрейсы для возвращения граждан домой.

Ранее «Аэрофлот» объявил о приостановке полётов в ряд городов Европы до конца апреля в связи с коронавирусом.