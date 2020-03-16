«Аэрофлот» получил несколько тысяч заявок на возврат средств за билеты
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя авиакомпании Михаила Дёмина.
«В настоящий момент в обработке несколько тысяч обращений в связи с возвратом средств по вынужденно отменённым рейсам», — заявил он.
По его словам, осуществляются срочные возвраты средств.
При этом в то же время контакт-центр и офисы заняты перебронированием билетов для срочного возврата граждан из стран, с которыми было прекращено авиасообщение. Он напомнил, что для таких целей авиакомпания организовывает в течение ближайших дней спецрейсы для возвращения граждан домой.
Ранее «Аэрофлот» объявил о приостановке полётов в ряд городов Европы до конца апреля в связи с коронавирусом.