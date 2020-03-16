Отменён Градостроительный форум в Тюмени

В Тюмени отменили Градостроительный форум, запланированный на 17 марта.

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления строительства по Тюменской области.

«Форум был запланирован как эффективная площадка для диалога бизнеса и власти в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». О своём участии в нём заявили архитекторы, проектировщики, строители и девелоперы», — рассказали в управлении.

Там отметили, что, несмотря на принятые в регионе меры предосторожности в связи с ситуацией с коронавирусом, организатор мероприятия посчитал, что отмена будет не лишней.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.