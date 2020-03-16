Ещё одно письмо пришло из Германии в рамках проекта #ПочтаПобеды

Житель Германии Михаэль Любовецкий в рамках проекта RT #ПочтаПобеды прислал письмо защитнику Сталинграда полковнику Борису Шапошникову.

«Меня зовут Михаэль Любовецкий, мне 42 года, я живу в Германии. Но родился и вырос я в другом месте, под Дрезденом, в бывшей ГДР. Мне было 12 лет, когда произошло воссоединение Германии. Вам бы наверняка понравилось там: сельская местность, на жизнь которой влиял СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив, у вас в России чаще встречается понятие «колхоз»). Советские солдаты были частью повседневной картины», — рассказал Любовецкий.

По его словам, он служащий, жена — медсестра. Любовецкий отметил, что находит много положительных моментов в жизни ГДР, несмотря на справедливую критику в адрес её политической системы.

Любовецкий также выразил надежду, что у Шапошникова, несмотря на почтенный возраст, всё хорошо.

«Особенно желаю вам сил и здоровья», — добавил он.

Ранее жительница германского города Хемниц федеральной земли Саксония Хайди Кнолль в рамках проекта RT #ПочтаПобеды прислала письмо Шапошникову.

2 марта в рамках проекта #ПочтаПобеды RT представил историю Бориса Васильевича Шапошникова, который участвовал в битве под Сталинградом.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, истории войн и побед которых будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы ветеранам.