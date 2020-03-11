Новое письмо пришло из Германии в рамках проекта #ПочтаПобеды

Жительница германского города Хемниц федеральной земли Саксония Хайди Кнолль в рамках проекта RT #ПочтаПобеды прислала письмо защитнику Сталинграда полковнику Борису Шапошникову.

«От всей души хочу поздравить вас лично и всех бойцов Красной армии со столь тяжело добытой победой над гитлеровской Германией. Сколько страданий, сколько погибших и раненых, сколько опустошённых городов и деревень, разорённая природа, сколько горя и разочарований было на этом пути, но была и непоколебимая уверенность: «Мы победим!» — написала Кнолль.

Она рассказала, что родилась в 1947 году, так что период Второй мировой войны известен ей только по советским фильмам и книгам, которые повлияли на её восприятие СССР и сегодняшней России.

По словам автора письма, они с мужем привезли сына в 1984 году в Ленинград, чтобы показать ему, «сколько героизма потребовалось», чтобы люди могли жить в мире.

«Той защищённости, которая была у нас тогда, сейчас больше нет. Германские орудия вновь стоят у границ России, а германский канцлер и её министр обороны мелют чушь о стратегии устрашения», — отметила Кнолль.

При этом она заверила, что эта политика не соответствует мнению подавляющего большинства населения ФРГ.

«Многие люди, прежде всего здесь, на востоке Германии, на территории бывшей ГДР, стыдятся агрессивной политики германского правительства, ЕС и НАТО, этого представительства американских интересов. Вы должны знать: это правительство говорит не от нашего имени», — подчеркнула она.

В заключение жительница Хемница пожелала мира Шапошникову и его семье, а также всей России.

2 марта в рамках проекта #ПочтаПобеды RT представил историю Бориса Васильевича Шапошникова, который участвовал в битве под Сталинградом.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, истории войн и побед которых будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы ветеранам.