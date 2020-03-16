Процесс по делу Пола Уилана будет закрытым
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Уголовное дело в отношении Уилана поступило в Мосгорсуд», — сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
По её словам, материалам присвоен гриф «совершенно секретно». Таким образом, суд пройдёт в закрытом от слушателей режиме.
Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.
Защита полагает, что заседание начнётся до 28 марта.
В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.