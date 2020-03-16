В Госдуме оценили вероятные последствия закрытия границы с Белоруссией
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- РИА Новости
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что в закрытии границ в связи с распространением коронавируса нет ничего враждебного или оскорбительного.
По его мнению, закрытие границ не может повлиять на вопросы, связанные с интеграцией России и Белоруссии.
«Ущерб союзному государству наносит нерешительность и нежелание идти по пути интеграции, различного рода препятствия, искусственные или надуманные, которые создаются вокруг этого. Что касается коронавируса, то он последний в перечне тех, кто вредит союзному государству, на мой взгляд», — подчеркнул парламентарий.
Депутат также напомнил, что благодаря мерам предохранения на таможне продовольственные поставки будут поступать в прежнем режиме.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.