В Госдуме оценили вероятные последствия закрытия границы с Белоруссией

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Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал возможные последствия закрытия границы с Белоруссией в рамках борьбы с коронавирусом.
В Госдуме оценили вероятные последствия закрытия границы с Белоруссией
  • © Владимир Горовых
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что в закрытии границ в связи с распространением коронавируса нет ничего враждебного или оскорбительного.

По его мнению, закрытие границ не может повлиять на вопросы, связанные с интеграцией России и Белоруссии.

«Ущерб союзному государству наносит нерешительность и нежелание идти по пути интеграции, различного рода препятствия, искусственные или надуманные, которые создаются вокруг этого. Что касается коронавируса, то он последний в перечне тех, кто вредит союзному государству, на мой взгляд», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также напомнил, что благодаря мерам предохранения на таможне продовольственные поставки будут поступать в прежнем режиме.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.

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