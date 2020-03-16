В школах Московской области разрешили свободное посещение

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина заявила о переходе всех образовательных организаций региона на свободное посещение.

«Родители самостоятельно принимают решение, приводить ребёнка в школу или детский сад, или нет. Я хочу обратить внимание: если родитель все-таки принимает решение оставить ребёнка дома, то это не значит, что у него начинаются каникулы. Образовательный процесс будет продолжаться дистанционно», — подчеркнула Каклюгина в беседе с телеканалом «360».

Она отметила, что каждый ребёнок будет получать и отправлять домашние задания через Школьный портал.

По словам Каклюгиной, если ребёнок остаётся дома по решению родителей и он здоров, то никаких справок ему не потребуется. В том случае, если ребёнок болен или не допущен к учебе на утреннем фильтре, то справка от педиатра необходима.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о том, что Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение.