Коронавирус выявлен у участника шахматного турнира в Мурманске

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У шахматиста из Ирландии, участвующего в турнире в Мурманске, предварительно выявлен положительный результат на коронавирус COVID-19.
Коронавирус выявлен у участника шахматного турнира в Мурманске
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает Nord-News, у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус. 

Гражданина Ирландии с подозрением на коронавирус госпитализировали от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина.

Контактировавшие будут изолированы, в аэропорту будет проведена санитарная обработка.

Ведётся работа по определению круга контактов заражённого и их госпитализации. 

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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