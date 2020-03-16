Коронавирус выявлен у участника шахматного турнира в Мурманске
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- РИА Новости
Как сообщает Nord-News, у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус.
Гражданина Ирландии с подозрением на коронавирус госпитализировали от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина.
Контактировавшие будут изолированы, в аэропорту будет проведена санитарная обработка.
Ведётся работа по определению круга контактов заражённого и их госпитализации.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-19.