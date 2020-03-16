Коронавирус выявлен у участника шахматного турнира в Мурманске

У шахматиста из Ирландии, участвующего в турнире в Мурманске, предварительно выявлен положительный результат на коронавирус COVID-19.

Как сообщает Nord-News, у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус.

Гражданина Ирландии с подозрением на коронавирус госпитализировали от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина.

Контактировавшие будут изолированы, в аэропорту будет проведена санитарная обработка.

Ведётся работа по определению круга контактов заражённого и их госпитализации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-19.