«Коммерсантъ»: услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
- РИА Новости
Как отмечается, предупреждение содержится в проекте предложений рабочей группы комиссии РСПП по связи и ИТ по финансированию такого доступа.
Для компенсации затрат участники рабгруппы предлагают два варианта: ввести налоговые льготы или вычеты либо запустить специальные тарифы с минимальным фиксированным ежемесячным платежом.
По мнению экспертов, с учётом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20%.
15 января президент России Владимир Путин предложил реализовать по всей стране проект «Доступный интернет». Планируется, что он обеспечит гражданам бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам, чтобы им не пришлось платить за трафик.