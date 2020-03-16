«Коммерсантъ»: услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

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Сотовые операторы предупредили о неизбежном росте тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Коммерсантъ»: услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
  • РИА Новости

Как отмечается, предупреждение содержится в проекте предложений рабочей группы комиссии РСПП по связи и ИТ по финансированию такого доступа.

Для компенсации затрат участники рабгруппы предлагают два варианта: ввести налоговые льготы или вычеты либо запустить специальные тарифы с минимальным фиксированным ежемесячным платежом.

По мнению экспертов, с учётом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20%.

15 января президент России Владимир Путин предложил реализовать по всей стране проект «Доступный интернет». Планируется, что он обеспечит гражданам бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам, чтобы им не пришлось платить за трафик.

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