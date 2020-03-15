Главный санитарный врач Тюменской области рассказала о заболевшем коронавирусом

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Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо рассказала о мужчине, заболевшем коронавирусной инфекцией.
Главный санитарный врач Тюменской области рассказала о заболевшем коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на оперативный штаб по профилактике коронавируса.

«Сегодня научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» был подтверждён результат исследований, которые первоначально выполнял наш центр эпидемиологии и гигиены, на коронавирусную инфекцию», — заявила Шарухо.

По её словам, житель региона заболел, находясь в отпуске. Он посещал Швейцарию и острова Карибского бассейна. После возвращения мужчина не выходил на работу, проживает в частном доме.

«В настоящее время находится в мельцеровском боксе областной инфекционной больницы и никакой угрозы не представляет для горожан», — отметила Шарухо.

В семье мужчины четыре человека. Проведены исследования, результаты отрицательные.

Со своей стороны, главный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова рассказала, что пациент получает всё необходимое лечение.

«Пациент среднего возраста, он имеет определённую хроническую патологию, его осмотрели ведущие специалисты терапевтического профиля, за больным ведётся круглосуточное наблюдение, и не одним инфекционистом, а всеми необходимыми врачами», — уточнила она.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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