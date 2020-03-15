Новые заразившиеся COVID-19 в России недавно посещали страны Европы

Четверо новых заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 россиян посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию в последние две недели. Об этом сообщили в оперативном штабе.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария)», — приводит сообщение РИА Новости.

Всех заболевших поместили в инфекционные боксы больниц.

Круг контактировавших с заболевшими определён, им проводят лабораторное обследование.

Ранее сообщалось, что в России число заразившихся коронавирусом возросло до 63 человек: зафиксировано три новых случая инфицирования в Подмосковье и один — в Тюменской области.