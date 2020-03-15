Источник: в Подмосковье ребёнок утонул в частном пруду
- РИА Новости
Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, в 11:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в деревне Троицкое, СНТ «Лучезарное», двухлетний мальчик и пятилетняя девочка упали в пруд, расположенный на частном участке. Детей вытащила на берег их бабушка.
Прибывшие медики констатировали смерть девочки. Второй ребёнок госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Ранее Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру сообщала, что в Ростовской области вынесли приговор тренеру по плаванию, по вине которого утонула школьница.