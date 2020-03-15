Источник: в Подмосковье ребёнок утонул в частном пруду

В Московской области в городском округе Клин двое детей упали в частный пруд, находящийся на территории участка. Один ребёнок погиб, второй госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, в 11:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в деревне Троицкое, СНТ «Лучезарное», двухлетний мальчик и пятилетняя девочка упали в пруд, расположенный на частном участке. Детей вытащила на берег их бабушка.

Прибывшие медики констатировали смерть девочки. Второй ребёнок госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии.

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