В Ростовской области вынесли приговор по делу об утонувшей на занятиях школьнице
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Суд приговорил тренера к двум годам ограничения свободы.
«Осуждённому также придётся возместить моральный ущерб родителям погибшей. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в ведомстве.
Как указывает портал, мужчина работал в спортшколе олимпийского резерва №29. Установлено, что он виновен в гибели ученицы третьего класса школы №3 в Цимлянске.
Ранее, как сообщало «Реальное время», в МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде.