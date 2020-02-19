В Ростовской области вынесли приговор по делу об утонувшей на занятиях школьнице

В Ростовской области вынесли приговор тренеру по плаванию, по вине которого утонула школьница.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Суд приговорил тренера к двум годам ограничения свободы.

«Осуждённому также придётся возместить моральный ущерб родителям погибшей. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в ведомстве.

Как указывает портал, мужчина работал в спортшколе олимпийского резерва №29. Установлено, что он виновен в гибели ученицы третьего класса школы №3 в Цимлянске.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде.