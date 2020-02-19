В Ростовской области вынесли приговор по делу об утонувшей на занятиях школьнице

Короткая ссылка
В Ростовской области вынесли приговор тренеру по плаванию, по вине которого утонула школьница.
В Ростовской области вынесли приговор по делу об утонувшей на занятиях школьнице
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Суд приговорил тренера к двум годам ограничения свободы.

«Осуждённому также придётся возместить моральный ущерб родителям погибшей. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в ведомстве.

Как указывает портал, мужчина работал в спортшколе олимпийского резерва №29. Установлено, что он виновен в гибели ученицы третьего класса школы №3 в Цимлянске.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить