В Петербурге установили мемориальную доску Жоресу Алфёрову
- РИА Новости
Мемориальную доску установили на Мичуринской улице на доме, в котором Алфёров жил с 2001 по 2019 год.
Отмечается, что инициатором установки мемориальной доски стал Фонд поддержки образования и науки имени Жореса Алфёрова.
По данным администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, мемориальные таблички также будут установлены в Политехническом университете Петра Великого и в Физико-техническом институте имени Иоффе.
Алфёров умер в ночь на 3 марта 2019 года в возрасте 88 лет. Он был похоронен на кладбище в Комарове.
В сентябре, как сообщало kp.ru, имя Алфёрова присвоили Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН.