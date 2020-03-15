В Петербурге установили мемориальную доску Жоресу Алфёрову

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В Санкт-Петербурге прошло торжественное открытие мемориальной доски лауреату Нобелевской премии физику Жоресу Алфёрову, которому 15 марта исполнилось бы 90 лет. Об этом сообщила «Российская газета».
В Петербурге установили мемориальную доску Жоресу Алфёрову
  • РИА Новости

Мемориальную доску установили на Мичуринской улице на доме, в котором Алфёров жил с 2001 по 2019 год.

Отмечается, что инициатором установки мемориальной доски стал Фонд поддержки образования и науки имени Жореса Алфёрова.

По данным администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, мемориальные таблички также будут установлены в  Политехническом университете Петра Великого и в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Алфёров умер в ночь на 3 марта 2019 года в возрасте 88 лет. Он был похоронен на кладбище в Комарове.

В сентябре, как сообщало kp.ru, имя Алфёрова присвоили Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН.

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