В Петербурге установили мемориальную доску Жоресу Алфёрову

В Санкт-Петербурге прошло торжественное открытие мемориальной доски лауреату Нобелевской премии физику Жоресу Алфёрову, которому 15 марта исполнилось бы 90 лет. Об этом сообщила «Российская газета».

Мемориальную доску установили на Мичуринской улице на доме, в котором Алфёров жил с 2001 по 2019 год.

Отмечается, что инициатором установки мемориальной доски стал Фонд поддержки образования и науки имени Жореса Алфёрова.

По данным администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, мемориальные таблички также будут установлены в Политехническом университете Петра Великого и в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Алфёров умер в ночь на 3 марта 2019 года в возрасте 88 лет. Он был похоронен на кладбище в Комарове.

В сентябре, как сообщало kp.ru, имя Алфёрова присвоили Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН.