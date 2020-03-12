В Санкт-Петербурге установят мемориальную доску Жоресу Алфёрову

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В Санкт-Петербурге на Петровской набережной установят мемориальную доску лауреату Нобелевской премии по физике Жоресу Алфёрову.
В Санкт-Петербурге установят мемориальную доску Жоресу Алфёрову
  • Жорес Алфёров
  • РИА Новости

Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на главу Комитета по науке и высшей школе Андрея Максимова. 

Отмечается, что открытие мемориала из мрамора и бронзы на фасаде дома на Петровской набережной, где жил Алфёров, запланировано на 14:00 15 марта после возложения цветов на могиле учёного в Комарово.

Как сообщается, почти все мероприятия по увековечиванию памяти физика выполнены: саду в Калининском районе между проспектом Науки и улицей Верности присвоено имя Алфёрова, вышли постановления об учреждении премии за выдающиеся научные результаты в области науки имени физика в размере 300 тыс. рублей, с 1 сентября начнут вручаться именные стипендии студентам вузов в размере 2 тыс. рублей ежемесячно.

Алфёров умер в ночь на 3 марта 2019 года в возрасте 88 лет. Он был похоронен на кладбище в Комарово.

В сентябре, как сообщало kp.ru, имя Алфёрова присвоили Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН.

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